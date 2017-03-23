Президент Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова актом терроризма со стороны России. В Кремле обвинения назвали абсурдными.

Убийство произошло 23 марта в центре украинской столицы. Нападавший был ранен охранником Вороненкова. Ему оказали медицинскую помощь и задержали. О состоянии здоровья не сообщается.

«Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России. Явный почерк росийських спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в европейских столицах», — написал Порошенко в Facebook.

Он также отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей «российской агрессии против Украины» и, в частности, о роли Януковича в введении в Украину российских войск.

Порошенко считает, что убийство в один день с «диверсией в Балаклее» неслучайно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности Москвы к убийству Вороненкова.

«Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными… Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также сказал, что случившееся подтверждает «неспособность Киева» обеспечить безопасности экс-парламентария.