Турция ожидает от Москвы действий по закрытию офиса PYD (сирийское крыло террористической РКК) в России, сказал официальный представитель МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу, передает агентство Анадолу.

«После гибели турецкого военнослужащего в Сирии в результате огня, открытого из зоны, подконтрольной PYD/PKK, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Турции.

До сведения временного поверенного была доведена обеспокоенность Турции в этой связи и сообщено, что в случае повторения инцидента, против террористической организации будут приняты ответные меры, — говорится в заявлении МИД Турции.