Генпрокурор Украины Юрий Луценко связал убийство бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова с тем, что он проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу о госизмене экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу… Однако Вороненков является не единственным свидетелем из числа высокопоставленных российских чиновников», — заявил Луценко в своем Facebook.