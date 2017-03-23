

Подозреваемый в совершении теракта в Лондоне родился в Великобритании, в отношении него проводили расследование о причастности к экстремистской деятельности. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передает «Медуза».

Он не назвала имени нападавшего, но заметила, что «несколько лет назад» им интересовалась служба национальной безопасности MI5. Он попал в поле зрения спецслужб из-за подозрений в «опасном экстремизме».

Мэй рассказала, что, по данным полиции, террорист действовал один и ничто не указывает на возможность новых нападений.

Глава правительства также рассказала, что в нападении пострадали 12 британцев, трое французских школьников, двое румын, четыре гражданина Южной Кореи, двое греков, а также по одному гражданину Германии, Польши, Индии, Китая, Италии и США.