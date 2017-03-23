Официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу заявил, что Анкара выступает за полное снятие ограничений в торговле с Россией, передает ТАСС.

«Наша позиция о необходимости снятия всех ограничений в торговле между Турцией и Россией остается актуальной. В нынешней ситуации [с ограничениями импорта российского зерна] неправильно видеть попытки шантажа. В международных отношениях шантажа не бывает», — сказал он.

Мюфтюоглу добавил, что «имеющиеся ограничения тормозят достижение поставленной президентами двух стран цели увеличения показателей двусторонней торговли».