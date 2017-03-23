В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что погибший в центре Киева — бывший депутат Госдумы. На уточняющий вопрос он ответил, что убит именно Вороненков.

По данным «Вести-Украина», убийство произошло в центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени. Стрельба началась после того, как Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. Последний защищал бывшего депутата от поджидавшего стрелка.

Напомним, в конце января Денис Вороненков дал ГПУ показания по делу о госизмене против Виктора Януковича. 14 февраля Вороненков рассказал о получении украинского гражданства. В России санкционировали заочный арест Вороненкова. Его также объявили в международный розыск.

В Нацполиции Украины заявляют, что к убийству Вороненкова может быть причастна Россия, поскольку «он был носителем важной информации».