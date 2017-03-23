«Отношения между Азербайджаном и Пакистаном превосходные».

Об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд, передает АПА.

Дипломат отметил, в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами: «За этот период визиты в Азербайджан совершили три президента, а также два премьер-министра Пакистана. Кроме того президенты Азербайджана Гейдар Алиев и Ильхам Алиев совершали визиты в Пакистан. Азербайджан и Пакистан развивают сотрудничество в разных направлениях, в том числе в областях экономики, культуры, продовольственной и социальной сферах. Две страны имеют огромный потенциал для развития взаимоотношений. Основной моей целью является углубление связей между странами в период своей работы в Азербайджане».

Посол подчеркнул высокий потенциал для развития экономических связей между двумя странами: «Планируется подписание ряда соглашений в этом направлении. По некоторым их них работа уже находится на завершающем этапе. Это касается сфер торговли, экономического сотрудничества, науки, образования и др».