Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Киева в участии певицы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение» остается на совести украинских организаторов мероприятия, передает «Интерфакс».

Как известно, российская певица Юлия Самойлова была избрана представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней «Flame Is Burning». Она родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Юлия стала инвалидом 1-й группы с диагнозом спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана в 13 лет. Девушка передвигается на инвалидной коляске.

22 марта представитель Службы безопасности Украины заявила о том, что принято решение о запрете на 3 года въезда в страну незаконно посетившей Крым исполнительнице Самойловой. Это связано с ее поездками в Крым.