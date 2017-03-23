24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможен дождь.

В течение дня в основном пройдет без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер во вторую половину дня сменится умеренным северо-восточным ветром.

Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 9-13 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем — 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Начиная с западных районов днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.