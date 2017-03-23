Глава Ирана Хасан Роухани посетит с официальным визитом Россию 27 и 28 марта.

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе визита Роухани проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.