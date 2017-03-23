Телеканал CNN заявил, что у него есть информация, подтверждающая, что члены команды президента США Дональда Трампа координировались с Россией по вопросам публикации информации, порочащей экс-кандидата на пост президента Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, передает RT.

Как сообщил телеканал со ссылкой на свои источники, у Федерального бюро расследований США (ФБР) есть данные о контактах помощников Трампа с российскими агентами для координации распространения сведений, наносящих вред предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Отмечается, что имеющаяся информация вызывает подозрения у контрразведки ФБР, однако официальные лица подтверждают, что эти сведения не окончательны и расследование продолжается.