Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что введенные Турцией пошлины на импорт российской сельхозпродукции могут привести к полному прекращению ввоза в страну отечественных товаров.

По его словам, Минсельхоз «крайне удивлен и разочарован» действиями Турции, поскольку на протяжении последнего полугода стороны заявляли о необходимости нормализации торговых отношений.

«Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Ткачев добавил, что турецкие ограничения могут привести к тому, что Россия полностью прекратит экспорт в Турцию пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса.

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Такая пошлина действует на любой импорт сельхозпродукции.

Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции с 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений. В октябре 2016 года эмбарго частично было снято. 9 марта 2017 года правительство РФ расширило перечень разрешенных к ввозу турецких товаров.