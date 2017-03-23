Исполняющий обязанности генсека ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) Валерий Семериков заявил, что на стороне боевиков в Сирии воюют от двух до двух с половиной тысяч россиян.

«Из России — 2-2,5 тысячи человек», — ответил Семериков на соответствующий вопрос «Интерфакса», отметив, что имеет в виду и выходцев с Кавказа.

По словам и. о. генсека учет вернувшихся в Россию боевиков ОДКБ пока не ведет, но планирует.

«Конечно, мы собираем информацию, но пока не проводили операцию „Наемник“. После проведения этой операции уже будем владеть конкретными цифрами», — сказал Семериков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Сирии на стороне боевиков сражаются около 4 тыс. выходцев из России. В июне прошлого года занимавший на тот момент пост генсека ОДКБ Николай Бордюжа также заявил, что в этой стране воюют около 10 тыс. выходцев из стран ОДКБ.