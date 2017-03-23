По делу о нападении в центре Лондона в среду арестованы семь человек, сообщила британская полиция.
По обновленным данным, в результате теракта погибли не пять, а четыре человека, включая нападавшего.
В среду в центре британской столицы неизвестный мужчина наехал на пешеходов, а затем набросился с ножом на полицейского.
Полиция расценивает произошедшее как теракт. По предварительным данным, злоумышленник мог быть связан с радикальными исламистами.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.