По делу о нападении в центре Лондона в среду арестованы семь человек, сообщила британская полиция.

По обновленным данным, в результате теракта погибли не пять, а четыре человека, включая нападавшего.

В среду в центре британской столицы неизвестный мужчина наехал на пешеходов, а затем набросился с ножом на полицейского.

Полиция расценивает произошедшее как теракт. По предварительным данным, злоумышленник мог быть связан с радикальными исламистами.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.