Польша может не подписать итоговую декларацию саммита ЕС в Риме, сообщает Reuters.

Об этом завила премьер-министр Польши Беата Шидло.

«Если декларация не будет включать пункты, которые являются приоритетными для Польши, мы не примем эту декларацию. В ней должны быть четыре вопроса, они были включены также в декларацию, принятую в Варшаве Вышеградской группой», — сказала она в эфире телеканала TVN.

По ее словам, речь идет о единстве ЕС, сотрудничестве с НАТО, усилении роли национальных правительств и общем рынке.