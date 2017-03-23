Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в периоды повышенной напряженности диалог России и альянса является особо важным, передает Reuters.

«Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», – сказал генсек НАТО после прошедшей в Вашингтоне встречи представителей международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Столтенберг отметил, что глава военного комитета НАТО Петр Павел недавно провел телефонные переговоры с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым, что стало первым подобным контактом за последние два года.