Председатель комитета по разведке в Конгрессе США, республиканец Дэвин Нуньес, заявил в среду, что некоторые личные сообщения президента Дональда Трампа, «возможно, были перехвачены в ходе выборочной слежки за переговорами американских граждан с представителями иностранных властей на протяжении нескольких месяцев после выборов», сообщает агентство «Рейтер».

Нуньес сказал, что вся информация, которую он видел, была собрана на законных основаниях в ноябре, декабре и январе, после выборов, и там содержались имена некоторых чиновников, назначенных Трампом, а перехваченные сообщения тиражировались среди работников спецслужб.

Нуньес сделал это заявление на пресс-конференции через два дня после того, как директор Федерального бюро расследований Джеймс Койди подтвердил на слушании комитета, что ведется уголовное расследование потенциальных связей между коллегами Трампа и Россией, так как Москва «пыталась повлиять на выборы в США в интересах Трампа».

«Я недавно убедился, что в ряде случаев разведывательные службы собирали информацию о гражданах США, окружавших Трампа в переходный период», — сказал Нуньес журналистам.

Нуньес сказал, что «очень обеспокоен» относительно того, что разведывательные службы США могли следить за Трампом. Он сказал, что проинформировал об этом председателя Республиканской палаты парламента Пола Райана и планирует сегодня же поделиться своими сведениями с Белым домом.