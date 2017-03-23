На крупнейшем украинском складе боеприпасов — в Балаклее — начался пожар. Спасательные службы эвакуируют жителей ближайших к складу районов. Информации о погибших или пострадавших пока нет, сообщают СМИ.

По предварительным данным, пожар начался в около трех часов ночи.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем «Фейсбуке» объяснил произошедшее диверсией. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах.

По данным ведомства, всего эвакуировать придется 15 тысяч человек.

Арсенал в Балаклее — крупнейший склад вооружения в Украине. Его площадь составляет около 368 гектаров. Там хранят около 138 тысяч тонн боеприпасов и патронов для стрелкового и артиллерийского оружия. Самые опасные — снаряды для САУ «Акация», зона действия которых — до 20 км.