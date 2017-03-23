Гробница Христа и построенная над ней часовня могут пострадать из-за обрушения неустойчивого фундамента, предупреждают ученые, занимавшиеся реставрацией гробницы. Об опасности сообщается в статье издания National Geographic.

Гробница и Кувуклия стоят на неустойчивом фундаменте, испещренном тоннелями и каналами, это выяснилось во время реставрационных работ. Изучение с помощью радара показало, что они частично стоят на обломках ранних зданий, частично — на краю очень крутых скальных оснований. Кроме того, фундамент размыт — десятилетиями на него воздействовала влага, скапливавшаяся дренажных каналах под полом ротонды.

По расчетам ученых, на устранение риска обрушения понадобится 10 месяцев и 6 млн. евро. Необходимо будет удалить трещиноватую каменную кладку вокруг Кувуклии, залить камни фундамента строительным раствором, установить системы отвода дождевой воды по периметру ротонды. При этом работы должны минимально сказаться на посещаемости гробницы, составляющей около четырех млн. посетителей в год.