Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона) давно перестал понимать президента США Дональда Трампа и предпочитает судить о нем не по словам, а по делам. Такое признание Маккейн сделал в среду в эфире телекомпании MSNBC, передает ТАСС.

«Я уже давно сдался и оставил дальнейшие попытки истолковать ремарки президента Соединенных Штатов. Я обращаю внимание только на то, что он делает», — подчеркнул законодатель, возглавляющий сенатский комитет Конгресса США по делам вооруженных сил. Он считается ярым критиком Трампа, но в этот раз неожиданно признал, что «в некоторых вопросах национальной безопасности он (президент) сделал немало хорошего».

Маккейн отвечал на просьбу прокомментировать нехарактерную реакцию главы государства на заявление председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса республиканца Дэвина Нуньеса, который в среду на пресс-конференции подтвердил факт слежки американских спецслужб за Трампом до церемонии его инаугурации в качестве президента США. В целом такое заявление идет в русле позиции хозяина Белого дома, обвинившего своего предшественника Барака Обаму в санкционировании прослушивания в нью-йоркском небоскребе Trump Tower за считанные дни до всеобщих выборов в ноябре 2016 года. Трамп обычно не упускает возможности лишний раз подчеркнуть, что появилось новое свидетельство его правоты, однако в этот раз глава государства поступил иначе.