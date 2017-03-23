Колонна российских грузовиков с замаскированным грузом, ехавшая в сторону Армении, замечена в Болнисском районе Грузии, заявило оппозиционное «Единое национальное движение», заподозрив, что в грузовиках могла быть военная техника. В грузовиках была гражданская техника, заверило Минобороны Грузии.

Информацию о передвижении грузовых автомашин с российскими номерами в Болнисском районе ЕНД распространило вчера на срочном брифинге, передает «Кавказский узел».

«В Болнисском районе передвигаются грузовые автомашины с российскими номерными знаками, которые перевозят замаскированный для постороннего глаза груз. По визуальному наблюдению, и с большой вероятностью, это тяжелая гусеничная техника. Предположительно, военного назначения», — заявил на брифинге представитель оппозиционной партии Нугзар Циклаури, добавив, что, предположительно, груз направляют в Армению.

ЕНД обратилось к властям с призывом срочно расследовать, для чего предназначен данный груз, и поднять эту тему на заседании Совета безопасности 23 марта, передает содержание брифинга «Грузия-оnline».

Также оппозиционеры обнародовали фотографии и видеозаписи, подтверждающие передвижение подозрительных грузовиков. Одно из таких видео опубликовано сегодня в YouTube на канале пользователя Демо Данелии. На первой минуте видео показано выступление Циклаури, а затем демонстрируются полученные оппозиционерами видеокадры.

Исходя из видео, грузовики двигались колонной, проезжая в том числе по жилым улицам. Оператор записи снимает вблизи задний бампер одного из грузовиков. Полностью номер не видно, но на знаке имеются кириллические символы. Слева от знака на бампере написано: «RU». Сам груз, который везут грузовики, закрыт белыми тентовыми полотнами, на которых имеются наклейки с надписями на грузинском. На девятой секунде второй минуты видео грузовики проезжают мимо поста полиции, у которого стоят два флагштока с флагами, один из которых грузинский.

После брифинга ЕНД Минобороны Грузии распространило заявление, в котором опровергло данные оппозиционеров. В нем утверждается, что на видео попали машины, которые везут груз гражданского назначения.

«Министерство обороны выдает разрешения на транзит военной продукции, однако в этом случае подобное разрешение не выдавалось. Как известно, многие годы по поводу транзита военной продукции ни из Армении, ни из России к министерству обороны никто не обращался и, соответственно, на это не выдавалось разрешения», — подчеркивается в сообщении министерства, опубликованном агентством «ИнтерпрессНьюс».

Согласно сервису Google.maps, Болниси находится на юге Грузии, самая крупная дорога из муниципалитета ведет через Дманиси в Армению.