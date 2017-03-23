Первый президент Армении, лидер «Армянского национального конгресса» (АНК) Левон Тер-Петросян представляя программу избирательного блока «АНК-НПА», заявил, что народ должен потребовать от власти решить карабахскую проблему.

«Он [народ] избрал [власть], он должен потребовать лишь одного: решите эту проблему, положите конец нашим несчастьям, нашим страданиям, ежедневной гибели наших детей на границах. Народы Армении и Азербайджана должны заставить свои власти пойти на примирение. И я самый фанатичный апологет этой идеи, если можно употребить это слово. Если этого не будет сделано, никакого решения не будет. Когда сейчас говорят, то что говорят? Говорят, пусть сначала Азербайджан признает независимость Карабаха, а затем мы вернем территории. Как можно считать это политическим мышлением? Как может Серж Саргсян пойти и сказать: господин Путин, господин Трамп, господин Олланд, я требую?.. Над ним просто посмеются», — сказал Тер-Петросян в интервью Общественному телевидению Армении.

По мнению Левона Тер-Петросяна, с 1988 году нет более важного вопроса, чем карабахский вопрос, и для избирателей при голосовании этот вопрос должен быть определяющим. «Все политические силы должны были ответить на один вопрос, на единственный реальный вопрос, который касается процесса урегулирования арцахского конфликта. Это должно было стать чем-то вроде референдума: согласны ли вы на подписание предложенной сопредседательством Минской группы и принятой властями Армении программы урегулирования? Мы говорим: мы согласны. По сути, хоть и не очень четко сформулировано, Республиканская партия также придерживается этой линии, потому что подчеркивается, что нужно приложить усилия [для продвижения] процесса Минской группы. У других просто сказка, сказка не имеющая ничего общего с реальностью. Я бы просто призвал избирателей: если вы видите, что на этот вопрос нет четкого ответа «да» или «нет», вы должны проголосовать против этих партий», — заявил он.

Говоря о территориальных уступках азербайджанской стороне, о которых говорится в лежащих на столе переговоров документах, Тер-Петросян заметил, что Армения может называть находящиеся под контролем сепаратистского режима Нагорного Карабаха районы освобожденными, историческими, священными и так далее, но международное сообщество считает их оккупированными.

«Мы передаем эти территории не Азербайджану, а международным инстанциям, мы обязаны выполнять требования ООН и ОБСЕ», — подчеркнул армянский политик. Тот факт, что в документах говорится о праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение и безопасное существование, уже является огромной уступкой со стороны Баку, отметил он, напомнив, что Азербайджан вообще был против существования такого автономного округа.

Еще одной важной победой армянской стороны в переговорах Тер-Петросян назвал пункт о сохранении контроля Карабаха над Лачинским коридором, который должен обеспечить сухопутную связь с Арменией. Кроме того, Баку принимает, что страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Армения и Азербайджан становятся гарантами выполнения этих договоренностей: «Таким образом, если Азербайджан нарушит договоренности, Армения будет иметь право вмешаться, то есть мы уже легитимно становимся гарантами безопасности карабахского народа». По оценке Тер-Петросяна, нынешний процесс предполагает, что урегулирования конфликта можно будет достигнуть в самое ближайшее время.

Как считает экс-президент Армении, пока карабахская проблема не решится, Армения не сможет развиваться должным образом, солдаты продолжат погибать в зоне конфликта, а эмиграция не прекратится.

Тер-Петросян напомнил, что с 2007 года власти Армении и Азербайджана ведут переговоры вокруг плана, в основе которого лежат Мадридские принципы, одобренные Россией, США и Францией: «Переговоры ведутся именно из-за того, что стороны пытаются сделать их насколько возможно более выгодными для себя, и Армения борется за это, и Азербайджан, естественно, борется. Но вначале этих разногласий было огромное количество, а сейчас их число достигло всего одного-двух вопросов». Если бы Азербайджан не был готов к компромиссам, то вообще не участвовал бы в работах Минской группы ОБСЕ, считает он.

Причина, по которой конфликт на протяжении стольких лет остается нерешенным, заключается в том, что международное сообщество не считало данную проблему приоритетной. Тер-Петросян также отметил, что из всех сверхдержав Россия в наибольшей степени заинтересована в решении карабахского конфликта.

«Россия сегодня активным образом вовлечена в ближневосточные процессы, и последние скоро не закончатся. Россия не может допустить, чтобы в тылу, в Закавказье, оставался такой взрывоопасный очаг, когда на Ближнем Востоке имеется столько проблем. Активные усилия Москвы по урегулированию карабахского конфликта в последнее время объясняются именно этим. У России имеется ключ к решению проблемы, а Запад будет только рад, если его избавят от этой головной боли. Россия сегодня в большей степени заинтересована в урегулировании, и Москва не позволит, чтобы хоть одна из вовлеченных в конфликт стран в итоге стала ее врагом», — резюмировал он.