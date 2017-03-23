Лондонская полиция считает, что мужчина, осуществивший в среду днем нападение в центре британской столицы, был по всей вероятности связан с исламским терроризмом, передает Би-би-си.

В результате этого нападения, которое власти называют терактом, погибли пять человек, включая самого злоумышленника.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сказал, что личность нападавшего установлена, но не сообщил никаких подробностей.

Три человека погибли и более 40 получили ранения, когда нападавший направил свой автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту.

Затем он врезался в ограду у здания британского парламента, вышел из машины и набросился с ножом на полицейского, который скончался от полученных ран. Другие охранявшие парламент полицейские открыли огонь по нападавшему.

Многочисленные очевидцы описывают его как одетого в черное бородатого мужчину азиатской внешности в возрасте около 40 лет, вооруженного 20-сантиметровым ножом.