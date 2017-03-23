Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, Фил Джонс, Майкл Каррик и Жоэль Кастру поздравили азербайджанский народ с праздником Новруз. Azerisport.com представляет это видео.
Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, Фил Джонс, Майкл Каррик и Жоэль Кастру поздравили азербайджанский народ с праздником Новруз. Azerisport.com представляет это видео.
Дата: 2017/03/23 0:03
Раздел: Азербайджан, Спорт
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