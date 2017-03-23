Первый канал отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о том, что он не будет транслировать музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет в мае.
Читайте также: Россия отказывается от трансляции «Евровидения-2017»
Первый канал отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о том, что он не будет транслировать музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет в мае.
Читайте также: Россия отказывается от трансляции «Евровидения-2017»
Дата: 2017/03/23 0:34
Раздел: Life-style
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