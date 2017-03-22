В России не будут транслировать «Евровидение-2017» после решения СБУ Украины не пускать российскую участницу конкурса Юлию Самойлову в страну.

Об этом сообщает Вести.Ru. Читайте также: Представительнице РФ на «Evrovision» запрещен въезд в Украину