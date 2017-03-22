Об этом сообщает Вести.Ru.
Читайте также: Представительнице РФ на «Evrovision» запрещен въезд в Украину
Об этом сообщает Вести.Ru.
Читайте также: Представительнице РФ на «Evrovision» запрещен въезд в Украину
Дата: 2017/03/22 22:35
Раздел: Life-style
Просмотров:
359
Актер известен по ролям в таких картинах как «Мэри Поппинс, до свидания», «ТАСС уполномочен заявить», «Академия пана Кляксы» и других
Комментарий МИД России
Юлия Самойлова не будет допущена к конкурсу
Известная итальянская актриса Моника Белуччи станет ведущей 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с
Сегодня на 61 году жизни скончался актер Русского драматического театра Аскер Рагимов
Руководство кинокорпорации Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы »Терминатор».
Робби Уильямс заявил, что обожает «Евровидение» и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе
Азербайджанский исполнитель из Гянджи Джавид Мамедов прошел в третий тур известного международного музыкального проекта »Голос Украины».
Азербайджанская участница шоу канала НТВ «Ты супер!» 12-летняя Хошгадам Мехтиева успешно выступила на первом этапе проекта.