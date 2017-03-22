Александр Самедов в этом году вернулся в «Спартак», где начинал карьеру. Он успел сменить много команд, а вот на любовном фронте Самедов — человек постоянный. И свою Юлю готов носить на руках.

Они познакомились на вечеринке. Яркая блондинка с ослепительной улыбкой сразу привлекла внимание Александра.

— Я работала на ресепшене в казино, потом пробовала себя на радио. Мне говорили, что мой голос очень подходит для ночного эфира. Еще проходила стажировку на РЕН ТВ в отделе новостей. Может, и стала бы журналисткой, но тут случилась беременность и все планы поменялись, — улыбается Юля.

Вышла она замуж за Сашу на седьмом месяце беременности. Проходила она тяжело, но еще тяжелее дались сами роды. Дошло до того, что роженицу положили в реанимацию. К счастью, все обошлось: Богдан родился здоровым.

— Такое имя первенцу мы дали не случайно. Он Богом дан нам был, — объясняет Александр.

В прошлом году в семье появился и второй сын, Илья. Быть строгим с детьми у горячего парня Самедова (его отец азербайджанец, а мать русская) никак не получается. Вот сказать что-то наперекор Юрию Семину, главному тренеру «Локомотива», он мог запросто. А с Богданом и Илюшей Самедов просто паинька — любую просьбу их выполнит. Да и жене почти всегда идет навстречу. Захотела Юля дом — пожалуйста. Захотела открыть ресторан в Сокольниках — нет проблем.

Источник: eg.ru.