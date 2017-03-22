17 марта, примерно в 21:40, произошло вооруженное нападение на клуб известного профессионального бойца Али Наджафи “Najafi Fight Team” в Баку, Азербайджан. Пострадало около 15 человек, в том числе маленькие дети. Об этом редактору портала AllFight.Ru рассказал сам Али Наджафи, который выступает также тренером в своем зале. Он предполагает, что причиной нападения послужила банальная зависть.

Али Наджафи заявил: «Был конец рабочей недели, пятница, 17 марта. В самом конце тренировки, примерно в 21:40, в мой зал ворвались люди, вооруженные ножами и кастетами. В этот момент в зале находилось около 15 человек, из них четверо детей, один из которых в итоге серьезно пострадал. Нападавшие, не раздумывая, начали избивать всех подряд, без разбора. Били кастетами по лицу, резали ножами. Конечно же, мы защищались. Но это оздоровительная группа, не профессиональные спортсмены и даже не боевая группа. Дети, бизнесмены, гос.служащие. У нас не было ничего, кроме собственных рук, мы не ожидали нападения.

Естественно, без последствий не обошлось. У меня сильное рассечение под бровью, пришлось накладывать швы. У одного раздроблена скуловая кость, у другого сломана челюсть, почти у всех — ножевые ранения, у одного серьезно порезана рука. Четверо взрослых госпитализированы. К тому же каждый пострадавший участник этих событий получил и моральную травму. Ведь каждый пришел сюда или отправил своего ребенка для того, чтобы поправить здоровье. А тут здоровье отнимают.

Хорошо, что травмы не смертельные, все заживет. Но могут остаться шрамы на всю жизнь. Необходимо разобраться в ситуации и найти того, кто их послал и какие цели преследовал».

На вопрос, кто бы это мог быть, Али Наджафи ответил: «Позже мы узнали, что это представители элитного спортивного клуба «TT Fight Club». Нападавших было 17 человек. На текущий момент задержали всего 5. И я боюсь, что это может сойти им с рук. Пусть преступники устраивают разборки и гниют потом в тюрьме, но почему от этого должны страдать мирные и честные граждане? Ладно бы это было мое личное дело, но я никогда не имел связей с криминалом, всегда жил честно.

А это дело чести для меня не только как для профессионального спортсмена, но и как для тренера, который в ответе за своих подопечных. Если бы нападение произошло лично на меня, я бы с этим сам справился. Но здесь пострадали мои ученики, которые вообще ни при чем. Каждый из родителей теперь звонит мне и спрашивает, почему так случилось. Я хожу с опущенной головой перед родителями этих детей. Я сам отец, и прекрасно понимаю их чувства. Что мне им отвечать? А в следующий раз нас тут всех перестреляют? Они спрашивают: каковы будут ваши действия? Неужели я должен сам пойти в тот клуб и наказывать нападавших на нас их методом — методом силы? Так меня же самого и посадят за это.

В общем, это какой-то беспредел. И я считаю, что в этой ситуации должно разбираться государство, и чтобы государство помогло мне восстановить справедливость».

Отвечая на вопрос и причине нападения, Али Наджафи сказал: «Я думаю, что это банальная зависть. Я вернулся из Москвы в Баку всего два года назад и уже успел добиться определенных высот. А они прожили здесь всю жизнь и ничего не добились. Но никто ведь не знает, каких усилий мне это стоило».

На вопрос «А что говорят те нападавшие, которых уже задержали?» Али Наджафи ответил: «Они ничего не говорят. По крайней мере мне никакую информацию об этом не дают. А я тоже хочу слышать, что они говорят. Ведь пострадали мои ученики, и мне держать перед ними ответ.

Прошло пять дней с момента нападения, но до сих пор не все преступники задержаны. Предполагаю, что они имеют хорошие связи. Именно поэтому я решил обратиться в СМИ, чтобы это дело получило общественный резонанс и виновники не ушли от правосудия».

Далее он продолжил: «Мы виделись с представителями клуба «TT Fight Club» только однажды в Министерстве спорта на крупном мероприятии, посвященном развитию ММА в Азербайджане. Больше никаких личных контактов у меня с ними не было.

Это Кавказ, люди здесь завистливые, все хотят устранить конкурентов. Но даже при таком раскладе должны были высказывать свои претензии мне лично. А здесь пострадали мои ученики, что вообще ни в коем случае недопустимо. Я защищал не только себя, я дрался за своих учеников. Я не могу прямо смотреть им в глаза, пока справедливость не восторжествует.

Я поднимаю флаг Азербайджана, представляю это государство на международном уровне и рассчитываю на его защиту и поддержку. Если азербайджанская полиция не может меня защитить, то должен вмешаться Комитет спорта. Все виновники должны быть задержаны и ответить за свои действия, отправившись в тюрьму. Если они выбрали для себя преступную дорогу, то там, среди других преступников, им и самое место.

Мы живем в цивилизованной стране, и такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Это не Сирия и не Чечня, где люди просто могут собраться и пойти пострелять, когда им захочется. Существует правовое поле, и только в нем нужно решать вопросы».