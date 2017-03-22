Служба национальной безопасности Армении подтвердила информацию о задержании бывшего «министра обороны «Нагорного Карабаха» (кавычки наши — Минвал) Самвела Бабаяна.

Как сообщает News.am со ссылкой на пресс-центр СНБ, Самвел Бабаян и еще двое граждан задержаны по подозрению в контрабанде ЗРК «Игла».

Согласно источнику, в рамках следствия получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ЗРК в Армению, действовали по заказу и предварительному сговору с Самвелом Бабаяном.

По заключению эксперта, боевая ракета «9M39» пригодна к использованию. В настоящее время выясняются мотивы приобретения ЗРК, возможные цели применения и финансовый источник.

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