Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на лидера Палаты общин Великобритании. Сообщается, что полицейский открыл огонь по нападавшему, в результате чего последний был ликвидирован на месте происшествия

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Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй эвакуировали после инцидента в Лондоне, сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ. Как отмечается, она находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что в британской столице около здания парламента неизвестный водитель совершил наезд на прохожих на мосту. По имеющейся информации, не менее 12 человек пострадали.

Как стало известно, после этого из авто вышел мужчина, вооруженный ножом, и напал на правоохранителей. После этого полицейские ликвидировали злоумышленника.