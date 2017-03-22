Президент Азербайджанского государства Ильхам Алиев направил поздравления главе Пакистана. Согласно информации агентства АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говориться:

Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Пакистана.

Азербайджан и Пакистан связывают прочные дружественные и братские связи, берущие начало в наших общих духовных ценностях. Межгосударственные отношения, основанные на взаимной вере, доверии и поддержке, наглядно выражают волю двух народов.

С удовлетворением вспоминаю свой недавний визит в Вашу страну, проведенные встречи, обмен мнениями. Убежден, что мы и впредь будем последовательно продолжать усилия на пути постоянного укрепления и развития азербайджано-пакистанского стратегического партнерства и союзничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана – процветания и благополучия.

С уважением,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики.