В 2016 году прямое влияние индустрии путешествий и туризма на ВВП Азербайджана составило 2 млрд 285,3 млн манатов ($1 млрд 437,3 млн по среднему курсу AZN/USD в 2016 году), или 4,1% от общего объема ВВП за отчетный период.

Об этом, согласно информации 1news, говорится в мартовском отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC).

Организация ожидает, что в 2017 году прямое влияние данной индустрии на ВВП усилится, и составит 7%, или 2 млрд 446,4 млн манатов, а в период 2017-2027 гг. вырастет еще на 6,5%, достигнув отметки в 4 млрд 581,9 млн ($2 млрд 881,7 млн), или 5,9% ВВП.

«Данные цифры, прежде всего, отражают экономическую деятельность, произведенную такими участниками рынка, как отели, гостиницы, турагенты, авиакомпании, а также другие компании, предоставляющие услуги пассажироперевозок», — говорится в отчете.

По данным WTTC, полное влияние сектора туризма и путешествий (включая более широкий эффект от инвестиций и другие параметры) на ВВП Азербайджана в 2016 году было равно 8 млрд 091,3 млн манатов ($5 млрд 088,9 млн), или 14,6% от ВВП. Как ожидается, в 2017 году оно увеличится на 6,6% — до 8 млрд 622,8 млн манатов, и составит 15,3% ВВП. При этом к 2027 году данный показатель, согласно прогнозу организации, вырастет на 6,3%, составив 15 млрд 924,5 млн манатов ($10 млрд 015,4 млн), или 20,6% ВВП страны.

В организации отмечают, что развитие сектора туризма и путешествий оказывает положительное влияние на уровень занятости населения страны. Так, в 2016 году сектор оказал прямую поддержку 171 тыс. рабочих мест, что составило 3,7% от общего уровня занятости населения. По прогнозам WTTC, в 2017 году данный показатель увеличится на 6%, а к 2027 году – еще на 3,5%, до 256 тыс. рабочих мест, и составит 5,6% от общего уровня занятости населения Азербайджана.

Полное же влияние индустрии туризма и путешествий на занятость (включая более широкие эффекты от инвестиций и пр.) было следующим: в 2016 году – 609 тыс. рабочих мест, или 13,2% общей занятости населения. Эксперты организации прогнозируют, что в текущем году сектор окажет поддержку 642 тыс. рабочих мест (рост на уровне 5,4%). При этом к 2027 году данный показатель увеличится на 3,2% — до 883 тыс. рабочих мест, что составит 13,9% от уровня занятости населения страны.

В организации указывают, что приток туристов в страну является ключевым компонентом прямого влияния индустрии туризма и путешествий на экономику страны.

По данным WTTC, в 2016 году показатель Visitor Exports («Расходы зарубежных посетителей») составил 4 млрд 552,2 млн манатов ($2 млрд 863 млн, или 16,9%). Напомним, что такой показатель, как Visitor Exports, характеризует международные туристские расходы, и представляет собой расходы, производимые в стране зарубежными посетителям для поездок, как в деловых, так и в личных целях, включая расходы на транспорт и характеризующий потребление, относящееся к въездному туризму.

В World Travel & Tourism Council ожидают, что в 2017 году данный показатель увеличится на 8,1%, и страна привлечет 2 млн 758 тыс. иностранных туристов. К 2027 году Visitor Exports вырастет еще на 6,5%. Так, через 10 лет страну будут ежегодно посещать уже 4 млн 254 тыс. туристов, которые будут тратить 9 млрд 205,3 млн манатов ($5 млрд 769,5 млн).

В документе также отмечается, что в 2016 году инвестиции в сектор туризма и путешествий Азербайджана составили 479,5 млн манатов. В 2017 году объем капиталовложений увеличится на 6,2%, а в следующие 10 лет – на 4,9%, достигнув отметки в 825,1 млн манатов.

Доля сектора туризма и путешествий в общем объеме национальных инвестиций повысится с 2,9% в 2017-м до 3,3% в 2027 году.