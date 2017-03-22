В 2017 году планируется начать строительство моста через реку Самур на границе России и Азербайджанской Республики. Как сообщили порталу «ДорИнфо» в пресс-службе Росавтодора, сейчас проектная документация по строительству объекта находится на рассмотрении ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Финансировать строительство моста, который планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, будет азербайджанская сторона, а Российская Федерация частично компенсирует из федерального бюджета стоимость выполненных работ в рамках адресной инвестиционной программы.

Также Росавтодор профинансирует строительство подходов к мосту. Сейчас готовится документация для проведения торгов на выбор подрядчиков. Предполагается, что в текущем году дорожники приступят к строительству подъездного пути от трассы Р-217 «Кавказ» к будущему мосту, строительство подходов должно завершиться в 2018-м году.