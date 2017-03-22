Новые оздоровительные процедуры с использованием нафталановой нефти впервые ввели в Центре реабилитации Областной клинической больницы (ОКБ) №1 в Тюмени: сырье в регион поставляется из Азербайджана, сообщила заведующая Центром Юлия Николаева, передает ТАСС.

«Более 70 заболеваний будут лечить у нас с помощью специальной нефти. Процедуры с использованием негорючей нафталановой нефти использовались только в санаториях нашего региона, теперь же нафталанотерапию ввели в нашей больнице. Для пациентов, которые находятся у нас на стационарном лечении, эта процедура будет доступна на бесплатной основе», — сказала она.

По словам Николаевой, медики будут использовать нафталанотерапию в виде аппликаций и ультразвукового введения. «Применение очищенного нафталана, нанесенного на определенный участок тела, в сочетании с воздействием ультразвукового аппарата помогает в терапии пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы, избавляет от болевого синдрома, ускоряет процессы восстановления и регенерации», — подчеркнула она.

В ОКБ №1 реализован цикл лечения пациентов «поликлиника — стационар — реабилитация». Центр реабилитации имеет широкий диапазон возможностей для полноценного немедикаментозного лечения пациентов после различных заболеваний, травм или операций. В 2016 году в Центре реабилитации пациенты получили более 72 тысяч сеансов восстановительного лечения. Всего здесь проводят около 50 видов физиотерапевтических процедур.