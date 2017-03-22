В мечети султана Мехмеда Челеби, также известной как мечеть Баязида, расположенной в греческом городе Дидимотика, произошел пожар. Видео публикует Ruptly.

В тушении огня приняли участие 54 пожарных, в операции было задействовано 23 единицы специальной техники. Причины возгорания уточняются, версия умышленного поджога не рассматривается.

Как сообщает Лента.ру, мечеть Султана Мехмеда Челеби является самой старой в континентальной Европе, она построена в XV веке. С 1946 года здание занесено в реестр архитектурных памятников и находится под охраной государства.

