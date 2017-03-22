Террористы из «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» разрабатывают методы по проносу взрывчатки в пассажирские самолеты внутри аккумуляторных отсеков ноутбуков и планшетных компьютеров, а также внутри самих батарей. Об этом, согласно информации Ленты.ру, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Именно поэтому, по данным собеседника телеканала, США и Великобритания ввели запрет на провоз электронных устройств крупнее мобильного телефона на бортах некоторых (преимущественно ближневосточных) авиакомпаний. Он подчеркнул, что инициатива исходила не только от президентской администрации, но и от высокопоставленных чиновников из разведки США.