В 2016 году Азербайджан вошел в список самых популярных направлений для туристов.

Об этом, как пишет 1news, говорится в статье авторитетного издания CNN Money.

Издание со ссылкой на отчет Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) указывает, что в прошлом году в Азербайджане — стране, население которой составляет 10 млн человек, и расположенной между Россией и Ираном, — расходы иностранных туристов в местной валюте (манатах) увеличились почти на 71%.

«Как и в Мексике, гораздо более слабая валюта способствовала развитию [туристической] отрасли», — указывает издание.

«Обесценение местной валюты в 2015-2016 годах значительно улучшило ценовую конкурентоспособность Азербайджана как туристического направления», — сказала директор исследовательской службы Всемирного совета по туризму и путешествиям Рошель Тернер.

По ее словам, за прошлый год иностранные туристы принесли Азербайджану доход в размере 4,6 млрд манатов ($2,7 млрд), что ставит страну почти на один уровень с Кипром.

Р.Тернер отметила, что Азербайджан, снижая зависимость от нефти, уделяет приоритетное внимание развитию туристической отрасли, что, в свою очередь, способствует вложению новых инвестиций в инфраструктуру и совершенствованию системы получения виз иностранцами.

Помимо Азербайджана, в 2016 году самыми популярными направлениями для туристов стали Мексика, Исландия и Кипр.