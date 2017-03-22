Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажироперевозки на такси.

Как сообщили Trend в среду в отделе ГУГДП по связям с общественностью, в обращении отмечается, что перевозчик должен осуществлять пассажироперевозки в пределах определенной территории, с использованием рассчитанных на такие перевозки, технически исправных транспортных средств, способных обеспечить безопасность и комфорт пассажиров. Легковые автомобили, используемые в качестве такси, должны быть оснащены соответствующими опознавательными знаками — фонарем на крыше автомобиля с надписью Taksi и черно-белыми шашечками на правой и левой дверях. В салоне автомобиля должен иметься таксометр, а также информационное табло, на котором будут указаны имя, фамилия, фотография водителя, название перевозчика (физического или юридического лица), адрес, номер телефона. Водители такси могут парковаться для приема заказа лишь в предусмотренных соответствующими организациями местах и на стоянках, помеченных знаком «5.14»

Главное управление государственной дорожной полиции напоминает, что лица, не выполняющие вышеуказанные требования при осуществлении пассажироперевозок на такси, будут привлечены к административной ответственности.