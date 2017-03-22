Турция не та страна, которой можно помыкать, что-либо запрещать ее министрам и унижать представителей диаспоры, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

По словам главы государства, если на Западе продолжат и далее придерживаться подобной позиции, то вскоре ни один европеец и житель стран Запада не сможет спокойно и без опаски выходить на улицу. «Если Европа продолжит идти по этому опасному пути, то она навредит самой себе. Турция призывает европейские страны уважать демократию и права человека. Нельзя забывать, что в этих ценностях европейцы нуждаются ничуть не меньше, чем турки», — отметил Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции далее обрушился с критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель. «Если канцлер Меркель заявляет о своем согласии с действиями властей Нидерландов, закрывающих двери перед членами правительства Турции, не дающих разрешения на посадку самолета с турецким министром на борту, запрещающих выступления членов турецкого Кабмина, то я поддерживаю турецкий народ», — отметил Эрдоган.