Генштаб Турции сообщил о гибели военного в результате выстрела снайпера с территории, подконтрольной сирийским курдам, передает Report.

«22 марта в 08.45 во время несения боевого дежурства в районе города Рейханлы провинции Хатай в результате выстрела снайпера с сирийской территории, подконтрольной силам самообороны сирийских курдов Рабочей партии Курдистана, погиб наш военнослужащий», — говорится в заявлении турецкого Генштаба.

Турецкие вооруженные силы открыли ответный огонь по району, откуда был произведен выстрел.