В четверг, 23 марта, в республике прогнозируется пасмурная погода, местами дождь и снег, сообщили Sputnik Азербайджан в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, местами дожди, умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от 3 до 6 градусов тепла, днем 9-12 градусов выше нуля. В Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 85-95%.

В районах Азербайджана в четверг местами ожидаются дожди, в горах и предгорных районах мокрый снег, снег. Местами осадки будут интенсивными, в некоторых областях туман, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.