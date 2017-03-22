Государственной пограничной службой были проведены меры по усилению бдительности в связи с возможностями попыток нарушения госграницы.

Как передает АПА со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в результате мер 21 марта на пограничной заставе на территории села Садыхлы Агстафинского района была предотвращена попытка незаконного пересечения гражданином Азербайджана Эльгюном Надыр оглу Исмаил-Неджатом (1987 г.р.) госграницу. Э.Н. Исмаил-Неджат пытался перейти в Грузию. Нарушитель, не желающий следовать требованиям пограничного наряда, оказав сопротивления, хотел сбежать с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГПС.

В ходе осуществленных по факту мер было выявлено, что Э.Н. Исмаил-Неджат находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления. В результате оперативно-розыскных мер также был задержан житель Агстафинского района Гюндюз Исмаил оглу Гулиев (1962 г.р.), который посредничал в нарушении госграницы.