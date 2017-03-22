В Сирии погибли еще девять россиян, минимум шесть из них — наемники «группы Вагнера», выяснил РБК вместе с Conflict Intelligence Team.

Почти все они до отправки в Сирию воевали в Донбассе и служили по контракту в Чечне.

Их имена: старший сержант Дмитрий Маркелов, рядовой Константин Задорожный (позывной Москаль), подполковник милиции Алексей Найнодин, Роман Руденко (позывной Рамон), Михаил Нефедов (позывной Тихий), прапорщик Александр Тычинин, Прокопий Соломонов, Александр Зангиев, Алексей Веселов.

Возросшее количество погибших российский солдат в Сирии следует связывать с операцией по освобождению Пальмиры, заявил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Несмотря на то, что официально наступление длилось с 11 декабря по 2 марта, началось оно примерно во второй половине января, отметил он. «И чтобы оно все-таки завершилось успешно, нам пришлось приложить больше усилий на земле», — пояснил Мураховский.