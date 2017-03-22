По словам лидера ЛДПР, он готов отпустить 450 тысяч человек, содержащихся в российских тюрьмах, в случае победы на президентских выборах в 2018 году.

— В случае победы на выборах — 18 или 11 марта, скорее всего, 18-го, раз они (ЕР) так решили, им наши голоса не нужны — мы объявим всеобщую амнистию: политическую, экономическую, уголовную, финансовую, — сказал Владимир Жириновский, слова которого приводит «Лайф».

В местах лишения свободы политик предлагает оставить только убийц, мошенников, наркодилеров и крупных воров.

— Все остальные — на улицу. Штрафы, под домашний арест и так далее. То есть останется 200 тысяч заключённых, сейчас 650 , — подчеркнул лидер либерал-демократов.