Ломоносовский судья Бречалов арестовал на 2 месяца подозреваемого в получении взятки депутата Архгордумы Гусейна Алиева. Об этом сообщает корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» из зала суда.

На аресте Гусейна Алиева настаивало следствие.

Аргументами следствия было наличие загранпаспорта, и частые выезды Алиева в Азербайджан и наличие недвижимости в Баку.

К тому же, Алиев подозревается в совершении тяжкого преступления.

Сторона защиты предлагала залог в размере одного миллиона рублей, что кажется весьма небольшой суммой.

Напомним, что по аналогичным делам предлагались залоги от десяти миллионов и суд не удволетворял эти ходатайства.

Сторона защиты также мотивировала применение не столь жесткой меры пресечения наличием у Алиева почетных грамот и состоянием здоровья. Подозреваемый, депутат Гусейн Алиев вины не признал, но тем не менее выразил готовность сотрудничать со следствием.

В ходе судебного заседания Алиев выступил с заявлением, в котором заявил, что следователь не знает всей правды и он, дескать, готов говорить со следователем столько, сколько тот посчитает нужным. В итоге судья счел все доводы убедительными как следствия, так и Алиева.

Теперь Алиев сможет общаться со следователем долго, но в стенах СИЗО.Арест Алиеву избран в качестве меры пресечения до 16 мая

Напомним, что Алиев был взят с поличным при получении взятки в размере 455 тысяч рублей.