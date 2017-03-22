На аресте Гусейна Алиева настаивало следствие.
Аргументами следствия было наличие загранпаспорта, и частые выезды Алиева в Азербайджан и наличие недвижимости в Баку.
К тому же, Алиев подозревается в совершении тяжкого преступления.
Сторона защиты предлагала залог в размере одного миллиона рублей, что кажется весьма небольшой суммой.
Напомним, что по аналогичным делам предлагались залоги от десяти миллионов и суд не удволетворял эти ходатайства.
Сторона защиты также мотивировала применение не столь жесткой меры пресечения наличием у Алиева почетных грамот и состоянием здоровья. Подозреваемый, депутат Гусейн Алиев вины не признал, но тем не менее выразил готовность сотрудничать со следствием.
В ходе судебного заседания Алиев выступил с заявлением, в котором заявил, что следователь не знает всей правды и он, дескать, готов говорить со следователем столько, сколько тот посчитает нужным. В итоге судья счел все доводы убедительными как следствия, так и Алиева.
Теперь Алиев сможет общаться со следователем долго, но в стенах СИЗО.Арест Алиеву избран в качестве меры пресечения до 16 мая
Напомним, что Алиев был взят с поличным при получении взятки в размере 455 тысяч рублей.