Фильм «Красавица и Чудовище» студии Disney запретили к показу в Кувейте. Об этом, согласно информации «Дождя», сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную кинокомпанию страны.

Картина вышла в прокат в Кувейте на прошлой неделе. Через несколько дней ее сняли с показа из-за обеспокоенности Министерства информации страны.

Первоначально официальный представитель Национальной кинокомпании заявил, что «Красавица и Чудовище» вернется в кинотеатры после редактирования. Однако во вторник компания сообщила, что фильм не будут показывать ««в связи с нашими ценностями и ответственностью перед более молодой аудиторией».

До выхода фильма в прокат его режиссер Билл Кондон заявил, что в «Красавице и Чудовище» появится герой-гомосексуалист — ЛеФу, помощник главного антагониста картины Гастона.