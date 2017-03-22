В деле о хищении бюджетных средств при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево может появиться эпизод, связанный с работами и в другой резиденции главы государства.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, у ФСО уже были претензии к ФГУП «Атэкс», руководитель которого Андрей Каминов был задержан накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В частности спецслужба взыскивала неустойку с компании в связи с государственным контрактом на строительство и реконструкцию президентской резиденции «Русь» в государственном комплексе «Завидово». Как следует из иска ФСО, объем невыполненных работ там составил 138,6 млн руб.

Другая претензия Федеральной службы охраны сводилась к тому, что «Атэкс» более чем на два года просрочил сдачу в эксплуатацию здании академии ФСО в Орле. Однако ранее в иске спецслужбе было отказано, поскольку служба не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.

Накануне помимо Каминова были также задержаны его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также экс-директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский. Последняя фирма была крупным подрядчиком структур ФСО и занималась в том числе реконструкцией пресс-центра в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи.

Причиной следственных действий стало расследование дела о хищении средств при строительстве Объекта №53 – Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево. По данным издания «Фонтанка», ущерб от действий предпринимателей составил порядка 200 млн руб..

Как ранее сообщал РБК, Каминов и Кюнер были близки к бизнесмену из Санкт-Петербурга Дмитрию Михальченко, который содержится в Лефортово по подозрению в контрабанде. Дело в отношении руководства «Атэкса» возбудил следователь по особо важным делам Следственного комитета России Сергей Новиков, который ведет дело Михальченко, сообщил РБК источник в ФСБ.