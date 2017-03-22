ПАО «Укртранснафта» (оператор нефтетранспортной системы Украины) в будущем планирует увеличить объемы поставок азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ до 1,9 миллиона тонн в год, сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

С 10 марта «Укртранснафта» возобновила работу участка нефтепровода от Одессы в Кременчуг и начала транспортировку нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце прошлого года соглашение подразумевает транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

«Транспортировка азербайджанской нефти позволяет «Укртранснафта» возобновить работу участка нефтепровода от Одессы в Кременчуг, которая простаивала около пяти лет, и увеличить прокачку нефти на украинские НПЗ, а также объем внутренней транспортировки нефти по Украине», — сказал вице-премьер.

Кременчугский НПЗ перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, однако раньше нефть поставлялась на завод железнодорожным транспортом.

В 2016 году Азербайджан добыл более 31,1 миллиона тонн легкой нефти против 31,3 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Нефть сорта Azeri Light добывается на блоке азербайджанских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».

По данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, объем транспортировки нефти трубопроводами на НПЗ страны в 2016 году составил 1,406 миллиона тонн, что на 12,5 процента или 200,8 тысяч тонн меньше, чем в 2015 году. В январе-феврале 2017 года объем транспортировки нефти на НПЗ Украины посредством трубопроводов составил 216,7 тысяч тонн.