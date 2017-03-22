На сайте армии США army.mil опубликовали новость с заголовком «45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию на Украине». Об этом пишет «Лайф».

Но ссылка на страницу в скором времени была удалена. При переходе по ней браузер выдаёт ошибку 404 — «страница не найдена».

Добавим, что 45-я пехотная бригадная боевая группа, которую называют Тандербёрд (что в дословном переводе значит «гром-птица») — это бригада пехоты армии Соединённых Штатов, штаб-квартира которой расположена в городе Норман, штат Оклахома. Это часть Национальной гвардии Оклахомы. Бригада проводила обучение бойцов в Афганистане, а также выполняла задания в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.