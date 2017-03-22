Ведущий ОТР, политолог Георгий Бовт, прославившийся своими яркими и резкими взглядами, в интервью «Москва-Баку» рассказал о вероятности американского участия в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В частности, он заявил, что Нагорный Карабах интересует Трампа сейчас в самую последнюю очередь по той причине, что в Нагорном Карабахе пока не просматривается никакого очевидного решения, за которым стояли бы силы в этом заинтересованные.

По его мнению, Россия скорее всего готова сохранять неопределенность вокруг Нагорного Карабаха. Она не хочет, чтобы чаша весов перевешивала в сторону того или иного варианта. России более интересно сохранять хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией и в то же время ни с кем не ссориться, занимая позицию брокера, который в случае военного обострения может вмешаться.

Политолог добавил, что в Америке, с одной стороны, присутствует сильное армянское лобби, которое давит в определенном направлении, с другой стороны – Азербайджан это динамично развивающаяся страна, политически близкая Турции. Если бы Азербайджан лежал сейчас в руинах, в экономическом кризисе, на него можно было бы давить. Однако это состоявшийся игрок на Кавказе, с которым Америка в девяностые годы, может быть, и готова была ссориться. Но сейчас ссориться с Азербайджаном ей совершенно ни к чему.

Бовт считает, что в самой ситуации вокруг Нагорного Карабаха не просматривается никакого решения. Если бы две стороны о чем-то минимально договорились, например, о передаче Азербайджану оккупированных армянами, совершенно бесспорных территорий, то это бы все поддержали. И Россия, и Америка. Тем не менее, даже в этом вопросе Армения уступить не готова. В силу своих внутриполитических причин, очень сильных националистических настроений в обществе под названием «ни пяди земли, даже оккупированной, отдавать Азербайджану нельзя!». Россия, соответственно, не хочет давить на Армению, потому что это может окончиться сменой режима. С непонятными последствиями.